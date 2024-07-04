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İzmir'de FETÖ operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Haber Merkezi
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İzmir'de FETÖ operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, aranan ve yakalanmamak için hücre evlerinde kaldıkları tespit edilen, aralarında eski öğretmen ve askeri personel, ByLock kullanıcısı ile örgüt evi yer temincisinin de olduğu 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

9 kişi gözaltına alındı

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda şüphelilerden 9'u gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

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