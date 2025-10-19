  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İzmir’de havalimanı personel servisi devrildi: 5 kişi yaralandı
Takip Et

İzmir’de havalimanı personel servisi devrildi: 5 kişi yaralandı

İzmir’in Gaziemir ilçesinde havalimanı personelini taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İzmir’de havalimanı personel servisi devrildi: 5 kişi yaralandı
Takip Et

Kaza, sabah saat 07.30 sıralarında Gaziemir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.B. (57) idaresindeki 35 S 00270 plakalı midibüs, virajı alamayarak devrildi.

Midibüsün yola devrilmesi sonucu araç içerisinde bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan devrilen otobüs, çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü! İşte o anlar (Video)Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü! İşte o anlar (Video)Gündem
Bir sigara grubuna daha zam geldiBir sigara grubuna daha zam geldiEkonomi
Zeki Triko'nun kurucusu Zeki Başeskioğlu hayatını kaybettiZeki Triko'nun kurucusu Zeki Başeskioğlu hayatını kaybettiGündem
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 19 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 19 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi

 

Gündem
AK Parti’den ‘Terörsüz Türkiye’ açıklaması: Zehirli sözde siyasetlerin karşısındayız
AK Parti’den ‘Terörsüz Türkiye’ açıklaması: Zehirli sözde siyasetlerin karşısındayız
Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan-Pakistan ateşkesi açıklaması
Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan-Pakistan ateşkesi açıklaması
Özgür Özel, Alija İzzetbegoviç'i andı: Düşünceyle siyaseti, inançla adaleti buluşturabilen ender liderlerdendi
Özgür Özel, Alija İzzetbegoviç'i ölüm yıldönümünde andı
TBMM’de yoğun hafta: Bütçe görüşmeleri başlıyor
Bütçe görüşmeleri başlıyor
RTÜK Başkanı'ndan "sokak röportajları" çıkışı: Halkı karamsarlığa sürükleyen içeriklere müsamaha göstermeyeceğiz
RTÜK Başkanı'ndan "sokak röportajları" çıkışı
Ekrem İmamoğlu: Erdoğan iki ismi koz olarak kullanmak için tahliye etmiyor
İmamoğlu: Erdoğan iki ismi koz olarak kullanmak için tahliye etmiyor