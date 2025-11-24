  1. Ekonomim
İzmir'de iki işçi servisi çarpıştı: 13 kişi yaralandı

 İzmir'de işçilerini taşıyan otobüs ile minibüsün çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.

İlçedeki fabrikalara işçi taşıyan Resul T'nin kullandığı 35 CTE 481 plakalı minibüs ile Hikmet Ç. (55) idaresindeki 45 AUS 294 plakalı otobüs, Turgutlu-İzmir kara yolundaki Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine Kemalpaşa ve Manisa'nın Turgutlu ilçesinden çok sayıda ambulans ile itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre, otobüs ve minibüsteki 2'si ağır 13 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kemalpaşa ve Turgutlu'daki hastanelere kaldırıldı.

