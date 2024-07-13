İzmir’de iki kişinin elektrik akımından hayatını kaybetmesinde ihmal sorusu: "Kaza değil cinayet"

İzmir’in Konak ilçesinde, yağmurda yolun karşısına geçmek isteyen 2 kişinin elektrik akımına kapılıp hayatını kaybettiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz’in karşıya geçmek isterken akıma kapılarak düştüğü, bu sırada arkadaşı İnanç Öktemay’ın da yardım etmek isterken akıma kapıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan, esnafın daha önce defalarca konuyu şikayet ettiği ortaya çıktı.

Olay, dün Konak ilçesi Alsancak semtinde meydana gelmişti. Kentte etkili olan şiddetli yağış cadde ve sokakları göle çevirirken, bu sırada Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay (44) yağmura yakalandı. Yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isteyen Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay, suda elektrik akımına kapılmış ve hayatını kaybetmişti.

2 arkadaşın ölüme gittiği anların görüntüleri ortaya çıktı

Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay’ın hayatını kaybettikleri anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz’in karşıya geçmek isterken mazgalın bulunduğu noktada akıma kapılarak düştüğü, bu sırada arkadaşı İnanç Öktemay’ın da yardım etmek isterken akıma kapıldığı anlar yer aldı. Kamera görüntülerinde ayrıca, bölge esnafının da yardım etmeye çalıştığı görülüyor.

Mazgallardan daha öncede dumanlar çıkmış, belediye çalışma yapmış

Öte yandan, 9 Ocak 2024 dönemine ait görüntülerde ise yine yağmur sırasında mazgalların olduğu noktada dumanların çıktığı kameralarca kaydedildi. Bir başka görüntü olan 4 Ocak 2024 tarihinde ise belediye ekiplerinin bölgede balyozlarla çalışmalar yaptığı görüntülerde yer alıyor.

Feci olaya ilişkin şirketten de açıklama gelmişti.

Haberlere konu olmuş

Öte yandan 5 yıl önce yerel bir gazetede aynı sokakta elektrik kaçağının bulunduğuna yönelik esnafın şikayetlerine ilişkin haberlerin yayınlandığı da ortaya çıktı. Haberde şikayetler sonrası bölgede onarım çalışması yapıldığı ifade edildi.

Avukat Sırma: "İhmaller var"

Çevrede bulunan bir iş yerinin avukatı Çiçek Sırma ise bölgede daha önce de esnafın elektrik kaçağı şikayetlerinin bulunduğunu öne sürdü. Yerel seçimler öncesi de yol üzerinde İZSU ekiplerinin çalışma yürüttüğünü, bu çalışmanın kablolara zarar vermiş olabileceğini öne süren Sırma, konunun bilirkişi raporuyla netlik kazanacağını aktardı.

Olayın görgü tanıklarından Serdar Seçkin ise AA muhabirine, araç içinde bulundukları sırada 2-3 metre önlerinde yaşanan olayın ardından inerek yardıma koşmak istediklerini ancak çevredeki vatandaşların uyarısıyla durduklarını belirterek, "Yani gözümüzün önünde elimizden bir şey gelmeyerek ölüme şahit olduk. Yani çok kısa süre içerisinde can verdiler. Bu olaydan herkes bir ders çıkarmalı. Savcılarımız bu konu hakkında çok detaylı bir araştırma yapmalılar. Yani yıldırımın düşmesinden olabilir, yer altı elektrik akımı kaynaklı olabilir. Gönül istemez ama 3-5 kuruş kar edeceğim diye kaçak elektrik alan bir esnafın suçu da olabilir." diye konuştu.

23 yaşındaki Deniz, tıp fakültesi 5. sınıf öğrencisiydi

Hayatını kaybedenlerden Özge Ceren Deniz’in, İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilirken, kendisine yardım etmek isterken akıma kapılıp hayatını kaybeden İnanç Öktemay ile de İzmir Müzisyenler Derneği’nden arkadaş oldukları belirtildi. Öktemay’ın da İzmir’de esnaflık yaptığı öğrenildi.

Hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz’in memleketi Osmaniye’de defnedileceği öğrenilirken, İnanç Öktemay’ın ise bugün Buca ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Bölgede incelemeler devam ediyor

Olayın yaşandığı bölgeye gelen elektrik firması yetkilileri ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede incelemelerde bulunuyor. Yetkililer, ilk olarak kanalizasyon çevresinde elektrik kaçağının olduğu şüphesiyle kazı çalışması yaptı. Ekipler yine bölgede de cihazlarla elektrik kaçağı olup olmadığını kontrol etti.

"Buna kaza demeyeceğim: Cinayet"

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, olay yerinde incelemelere katılırken, iki kişinin elektrik akımına kapılarak ölümüyle ilgili açıklama yaptı:

"Buna kaza demeyeceğim, bu cinayetin niçin olduğunu ortaya çıkarmaya çalışıyor insanlar, teknik adamlar. Biz de onu bekliyoruz. Sorumlularının peşine düşeceğiz."