İzmir'de "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi" kuraları yarın çekilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi" kapsamında İzmir'de yapılacak kura çekimlerinin yarın başlayacağını bildirdi.

Proje kapsamında İzmir'de kura çekim heyecanının 6 Şubat Pazartesi başlayacağı ve 13 Şubat'ta sona ereceği belirtildi.

Sosyal konut projesi kapsamında 224 bin 830 başvuru yapılan İzmir'de, 12 bin 400 hak sahibi için kura çekim tarihleri ise şu şekilde:

"6-7 Şubat İzmir merkez 3 bin 479 konut, 8 Şubat Menemen 1500 konut, 9 Şubat Güzelbahçe 750 konut, Urla 300 konut, Selçuk 300 konut, 10 Şubat Torbalı 1000 konut, Seferihisar 500 konut, 11 Şubat Aliağa 1000 konut, Kemalpaşa 500 konut, 12 Şubat Dikili 1000 konut, Tire 500 konut, 13 Şubat Bergama 1000 konut, Karaburun 100 konut, Kiraz 271 konut, Kınık 2. etap 200 konut."

Açıklamada, Türkiye genelinde 195 bin 255 hak sahibi için 89 günde 74 ilde çekilen kuralar çerçevesinde, kategori bazında 4 bin 407 şehit ailesi ve gazi, 14 bin 706 engelli vatandaş, 45 bin 595 emekli, 78 bin 442 genç ve 52 bin 105 diğer kategorideki vatandaşın asil ve yedek olarak hak sahibi olduğu vurgulandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İlk Evim projemiz tam gaz. Projemiz başladığı günden bu yana 89 günde 74 ilin kurasını tamamladık, 195 bin 255 yuvamızın sahiplerini belirledik. Şimdi sıra İzmir'de. Yarından itibaren 8 gün boyunca İzmir'imizde 12 bin 400 konutun kuralarını çekiyoruz."