İzmir’de işçiler grevde: İşçiler ne talep ediyor, belediye ne öneriyor?

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadı.

İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde çeşitli hizmet alanlarında görev yapan yaklaşık 23 bin işçi 28 Mayıs gecesi greve çıktı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay işçilere yüzde 29,16 oranında zam teklif ediyor. İşçiler de bu teklifi sefalet ücreti olarak nitelendiriyor. Sendika, “eşit işe eşit ücret” talep ediyor.

DİSK Genel-İş Başkanı Remzi Çalışkan, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, Türk-İş’e bağlı Belediye-İş Sendikası’nın yetkili olduğu şirketlerle imzaladığı toplu iş sözleşmeleriyle kendilerine sundukları ücretler arasında ciddi fark olduğunu ifade etti.

Bunu kabul etmeyeceklerini belirten Çalışkan, ücret farklarının tablosunu paylaştı:

Bazı yanlış anlaşılmaları düzeltmek istediklerini belirten Çalışkan, “Grevin Esas Nedeni: Eşit işe eşit ücret ilkesinin uygulanmamasıdır. Grevimiz, üyelerimizin haklı ve adil taleplerini savunmak içindir” dedi.

Birçok belediyede toplu iş sözleşmelerinde sorumlu davrandıklarını, belediyelerin mali zorluklarını göz önünde bulundurduklarını söyleyen Çalışkan, “Ancak İzmir’deki durum farklıdır ve bu eşitsizliği ve adaletsizliği kabul etmiyoruz” diye yazdı.

Cemil Tugay, sendikayı masaya çağırdı

Cemil Tugay 31 Mayıs’ta ise DİSK Genel-İş’e şu çağrıyı yaptı:

“Bence bu kafa karışıklığına şöyle son verebiliriz: Toplu İş Sözleşmesi taslağındaki yaklaşık 50 ayrı kalemdeki yan ödemeleri tamamen kaldıralım! Aylık net ücret olarak 65.000 Lira’dan başlayan, 80.000 Lira’ya ulaşan rakamları ödeyelim. Üstüne eylül ayında bu artışa %10 daha ekleyelim: Bu da en az 71.500 Lira’dan 88.000 Lira’ya kadar aylık net ücret anlamına gelecektir.

Bu teklif üzerinde konuşmak ve mümkün olan en kısa sürede sözleşmemizi imzalamak için DİSK Genel-İş Sendikası’nı masaya davet ediyorum. Önerdiğimiz bu rakamın nasıl bir özveriyle verilebileceğini çalışanlarımızın takdir edeceğine inanıyorum.

İzmir halkının yaşadığı mağduriyetler uzamasın diye her türlü özverili yaklaşımı göstermeye çalışıyoruz. Önerdiğimiz rakamları karşılayacak yevmiyeleri belirlemek için sendika temsilcilerini görüşme masasına bekliyoruz. Yan ödemeler üzerinden yaratılan kafa karışıklığını kaldıracağız. Her ay herkese ödenecek net maaşı konuşacağız.”

Remzi Çalışkan da anlaşmaya varılırsa grevi hemen sonlandıracaklarını, aksi takdirde mücadeleyi sürdüreceklerini dile getirdi, “Biz toplu sözleşme masasında ‘Aynı işi yapıyoruz, aynı emeği veriyoruz ama birine üç verirken bize iki vermelerini kabul etmiyoruz’ diyoruz. Eşit işe eşit ücreti verin, bugün bu grev bitsin. İş yerinde, toplu sözleşmede demokrasi istiyoruz. Adalet istiyoruz, hukuk istiyoruz. Ekmeğimiz, aşımız için buradayız” dedi.

Cemil Tugay çöp topladı

Öte yandan grev nedeniyle şehirde çöpler toplanmıyor. Cemil Tugay, Parti Meclisi üyeleri ve Belediye Meclisi üyeleriyle birlikte 1 Haziran gecesi çöp topladı.

İşçiler, “Bu çöp bizim ekmeğimiz. İşçi ekmeğini koruyor” diyerek Tugay’a tepki gösterdi.

DİSK Genel-İş 2 No’lu Şube Başkanı Ercan Gül’ün bölgeye gelmesi üzerine Tugay ve Gül arasında tartışma çıktı. Gül, “İşçiyi işçiye kırdırmak, işçiyi vatandaşın önüne atmak. Biz burada ekmeğimizi koruyoruz” diyerek Tugay’ın çöpleri toplamasını eleştirdi.

Cemil Tugay da Gül’e tepki gösterdi:

“Grev hakkınıza saygı duyuyorum ama bu işe engel olamazsınız. Grev yapan evine gider, yapılan işe müdahale edemez. Bu çöpler kalkacak, bu şehir sağlıksızlığa terk edilemez. Altı aydır ödeyebileceğimiz maaş teklifini anlatıyoruz, belediyeyi iflas ettirmeye çalışıyorsunuz. İzmir’in belediyesini size batırtırmayacağım.”

Grev devam edecek

İşçiler grevi beşinci gününde de sürdürecek. Konak Pier’de toplanan işçiler, Cumhuriyet Meydanı’na yürüyecek.