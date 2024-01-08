İzmir'de kaçak sigara fabrikasına operasyon: 52 milyon liralık ürün ele geçirildi

İzmir'in Tire ilçesi TOKİ Mahallesi’nde, kaçak olarak bir sigara fabrikası kurulduğu, buradan yine kaçak yollarla üretilen sigaraların piyasaya sürüldüğü yönünde yapılan ihbarın ardından İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, teknik takip ve incelemeler sonucunda fabrikaya baskın yaptı.

Baskında günlük 9 bin adet üretim kapasitesine sahip sigara üretim makinesi de ele geçirildi. Yine operasyon kapsamında; bin 300 kilogram kıyılmış tütün, 308 bin 400 adet bandrolsüz kaçak sigara, 182 bin 476 adet sigara filtresi, malzemeler ve makinelere de el konuldu.

Ele geçirilen ürünlerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 52 milyon TL olduğu değerlendirilirken, operasyonla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçak sigara fabrikasında üretilen sigaraların bekletilmeden piyasa sürüldüğü öğrenilirken, konuyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.