İzmir'de kanlı kavga: 3 genç öldürüldü! Araç içinde başlarından vurulmuşlar

Olay, dün akşam saatlerinde Çeşme ilçesi, Fahrettinpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine yanında iki arkadaşı da bulunan taraflardan B.B., üzerindeki tabancayla karşı taraftaki 4 kişiye ateş etti.

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan Azad Demir, Abdurrahim Doğan ve Mehmet Sait Medeni hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı A.M., kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olayın ardından şüpheli B.B., hızla bölgeden kaçarken, yanında bulunan 2 arkadaşı ise polis ekiplerince gözaltına alındı. B.B.'yi yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Çağırıldıkları konumda başlarından vurularak öldürülmüşler

Çeşme'de yaşanan korkunç olayın detayları ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Azad Demir, Abdurrahim Doğan, Mehmet Sait Medeni ve A.M.'nin kendilerine atılan konum üzerine Cakabey Anıtı mevkiine gelerek B.B. ve yanındaki iki arkadaşı ile buluştu. Burada iki grup, araç içerisinde kız meselesi yüzünden tartışma yaşarken, B.B.'nin üzerinde bulunan tabancayla Azad Demir, Abdurrahim Doğan ve Mehmet Sait Medeni'yi başlarından vurarak öldürdü. Bu esnada araçtan inerek kaçan A.M.'yi de açtığı ateş sonucu bacağından yaraladı.

Öte yandan, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi Morgundan alınan 3 gencin cenazesi, cenaze aracı ile polis ekiplerinin aldığı tedbirler kapsamında otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumuna getirildi. Konuyla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü belirtildi.