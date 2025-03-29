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İzmir'de kimyasal fabrikasında patlama! Ölü ve yaralılar var

İzmir'in Aliağa ilçesinde yer alan bir kimyasal fabrikasında patlama meydana geldi. Olayda 4 işçi ağır yaralanırken, 1 işçi yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi
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İzmir'de kimyasal fabrikasında patlama! Ölü ve yaralılar var
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Sabah saatlerinde İzmir'in Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kimyasal fabrikasında patlama yaşandı. Gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Olayın bildirilmesinin ardından, bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

4 işçi ağır yaralandı, 1 işçi yaşamını yitirdi

İtfaiye ekipleri çıkan yangını söndürürken sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 4 işçinin ağır yaralandığı işçi İbrahim A.’nın da hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı işçiler ambulansla Aliağa Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken patlamayla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

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