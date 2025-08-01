İzmir’de kooperatif soruşturmasında iddianame kabul edildi
İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik "kooperatif" soruşturması kapsamında CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de aralarında olduğu isimler hakkında düzenlenen iddianame, İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
Mahkemenin, duruşma tarihini ve tutuklu sanıkların durumuna ilişkin kararını önümüzdeki hafta açıklayacağı öğrenildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik “kooperatif" soruşturması kapsamında CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile diğer isimler hakkında hazırlanan iddianame, İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
Mahkeme, dosyaya esas numarası verirken, duruşma tarihine ve tutuklu sanıkların tutukluluk durumlarına ilişkin kararın önümüzdeki hafta açıklanacağını öğrenildi.