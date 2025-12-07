  1. Ekonomim
İzmir'de korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

İzmir'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İzmir'de korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü (AFAD), İzmir'in Selçuk ilçesi merkezli 3,5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.

17.54'te gerçekleşen deprem 5,6 km derinlikte yaşandı.

Kandilli: Deprem 3,7 büyüklüğünde gerçekleşti

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin 3,7 büyüklüğünde Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Yeniköy'de gerçekleştiğini açıkladı.

