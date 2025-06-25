İzmir'de korkutan orman yangını: Bazı evler tahliye edildi

İzmir’in Aliağa ilçesine bağlı Horozgediği Mahallesi’nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 7 uçak, 14 helikopter, 24 arazöz, 16 su ikmal aracı ve 6 dozer sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için hem havadan hem de karadan yoğun bir şekilde müdahalede bulunuyor.

Bazı evler tahliye edildi

Yangın, rüzgarın da etkisiyle Foça ilçesi Ilıpınar Mahallesi yönüne ilerledi. Bölgedeki dağlık alanda bulunan bazı evler tedbir amacıyla tahliye edilirken, iki evin zarar gördüğü öğrenildi.

Bölgede bilgi veren Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, "12 evden 60 vatandaşımız tahliye edildi. Kullanılmayan evler de jandarma ekiplerince kontrol edildi. Orman Bölge İzmir Büyükşehir ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri çalışıyor. Yangın büyük. Bölgede tavuk çiftliği de var. Tam nedeni belli olmamakla beraber yangının elektrik tellerinden çıktığı söyleniyor. Çok üzgünüz" dedi.

İzmir Valisi'nden açıklama geldi

İzmir Valisi Süleyman Elban, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Foça'nın Ilıpınar ile Aliağa'nın Bozköy mahalleleri arısındaki Horozgediği Mahallesi'nde orman yangını çıktığını hatırlattı.

Yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiğini belirten Elban, "Bu süreçte 7 uçak, 14 helikopter, 24 arazöz, 16 su ikmal aracı ve su tankeri, 6 dozer, 2 iş makinesi, 6 TOMA ile 112 Acil Sağlık, emniyet, jandarma ve itfaiye ekipleriyle 450 personel yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.

Elban, tüm kurumların desteğiyle yangını kontrol altına almak için yoğun bir gayret içerisinde olduklarını dile getirerek, yangından etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerimi iletti.