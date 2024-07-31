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İzmir'de korkutan yangın! 120 konutun bulunduğu iki site tahliye edildi

İzmir'in Urla ilçesi ile Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürerken Urla'daki yangın nedeniyle 120 konutun bulunduğu iki site tahliye edildi.

Haber Merkezi
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İzmir'de korkutan yangın! 120 konutun bulunduğu iki site tahliye edildi
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Yüksek sıcakların seyrettiği yaz aylarında çıkan yangınlar her sene etkisini çoğaltıyor. İzmir ve Aydın'da da çıkan yangınlar kontrol altına alınmaya çalışılyor.

İzmir'in Urla ilçesi Çeşmealtı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 9 uçak, 9 helikopter, 30 arazöz, 10 su ikmal aracı, 3 dozer ve 3 yer ekibi sevk edildi.

İki site tahliye edildi

Yangın nedeniyle tedbiren Zeytinliköy ve Çiftlikevler siteleri tahliye edildi. Her iki sitede 120 konutun bulunduğu öğrenildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.

Çeşme'de yangın

İzmir'in Çeşme ilçesi Germiyan Mahallesi'ndeki makilik ve otluk alanda da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.


İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 uçak ile 5 arazöz sevk edildi.

Bölgede havadan ve karadan söndürme çalışması başlatan ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Aydın'da orman yangını

Aydın'ın Çine ilçesi Kavşit Mahallesi'nin üst kesimlerindeki ormanlık alanda da henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Helikopter ve uçakların da desteğiyle yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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