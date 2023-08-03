  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Gündem
  3. İzmir'de lunaparkta savrulan salıncak ağaca çarptı: 6 yaralı
Takip Et

İzmir'de lunaparkta savrulan salıncak ağaca çarptı: 6 yaralı

İzmir'in Buca ilçesindeki lunaparkta savrulan salıncağın ağaca çarpması sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

29 Ekim Mahallesi 2205 Sokak'ta bulunan bir lunaparkta eğlenen vatandaşlar salıncağa bindi. İniş esnasında henüz bilinmeyen bir nedenle kapanmayan salıncak, önce savruldu, daha sonra ağaca çarptı. Salıncakta bulunan 6 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İzmir'de otomobil elektrikli motosiklete çarptı: 7 yaralı

Kaza Haberleri

İzmir'de otomobil elektrikli motosiklete çarptı: 7 yaralı
Bu konularda ilginizi çekebilir
kaza