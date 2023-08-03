İzmir'de lunaparkta savrulan salıncak ağaca çarptı: 6 yaralı
İzmir'in Buca ilçesindeki lunaparkta savrulan salıncağın ağaca çarpması sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
AA
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29 Ekim Mahallesi 2205 Sokak'ta bulunan bir lunaparkta eğlenen vatandaşlar salıncağa bindi. İniş esnasında henüz bilinmeyen bir nedenle kapanmayan salıncak, önce savruldu, daha sonra ağaca çarptı. Salıncakta bulunan 6 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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