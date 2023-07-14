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İzmir'de makilik alanda yangın

Urla'da makilik alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Haber Merkezi
AA
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İzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangın için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Demircili Mahallesi'ndeki makilik alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına 4 helikopter, 2 uçak, 15 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 3 dozer ile müdahale sürüyor.

Öte yandan yangının yerleşim yerlerini tehdit etmediği öğrenildi.