İzmir'de metroda yürüyen merdiven kazası! 9 kişi yaralandı
İzmir'de metro istasyonunda kaza meydana geldi. Olayda İzmir Metrosu’nun Üçyol istasyonundan çıkışı sağlayan yürüyen merdiven, üzerinde yolcuların bulunduğu sırada bir anda ters yönde hareket etti. Dengesini kaybederek düşen 9 kişi ise yaralandı.
İzmir Metro Üçyol Metro İstasyonu'nda, arızalanan yürüyen merdivenin ters yönde hareket etmesi sonucu dengesini kaybederek düşen 9 kişi hafif şekilde yaralandı.
Yürüyen merdiven bir anda ters yönde ilerlemeye başladı
Edinilen bilgiye göre, Konak ilçesi Üçyol Metro İstasyonu'ndan çıkışı sağlayan yürüyen merdiven, üzerinde yolcular bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle bir anda ters yönde hareket etmeye başladı. Bu esnada merdiveni kullanmakta olan vatandaşlardan 9'u dengesini kaybederek düştü.
Yaralılar hastanelere kaldırırldı
İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan vatandaşlar, sağlık ekiplerince kontrol amaçlı çevredeki hastanelere kaldırıldı.