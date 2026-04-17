İzmir'de okula saldırı hazırlığı iddiası: 8 öğrenci gözaltına alındı
İzmir'de "okula saldırı hazırlığı" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 lise öğrencisinden 2'sine ev hapsi cezası verildi.
Torbalı ilçesinde bir lisede eğitim gören öğrencilerin, sanal medya gruplarında yaptıkları paylaşımlar nedeniyle jandarma ekipleri harekete geçti.
Ekipler belirlenen adreslere operasyon düzenlendi ve 8 lise öğrencisi gözaltına alındı. Öğrencilerin ifadelerinde eylem planlamadıkları sadece şakalaştıklarını söyledikleri öğrenildi. Öğrencilerin dijital materyallerine el konulduğu belirtildi.
Gözaltına alınan 8 öğrenciden 4’ü savcılık ifadelerinin ardından serbest kaldı. 2 öğrenci çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverilirken, 2 şüpheliye ise mahkeme tarafından ev hapsi cezası verildi.