  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İzmir'de orman yangını: 11 ev tahliye edildi
Takip Et

İzmir'de orman yangını: 11 ev tahliye edildi

İzmir'in Urla ilçesinde orman yangını çıktı. Rüzgarın etkili olduğu bölgede 11 ev boşaltıldı. Papaz Koyu'na yakın alandaki 7 karavan çekildi, çadırda kalanlar botlarla tahliye edildi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İzmir'de orman yangını: 11 ev tahliye edildi
Takip Et

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yağcılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 12 helikopter, 36 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 dozer ve 8 yer ekibi yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.

Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki 11 ev tahliye edildi. Papaz Koyu'na yakın alandaki 7 karavan çekildi, çadırda kalanlar Sahil Güvenlik botlarıyla uzaklaştırıldı.

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir banliyöyü vurduİsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir banliyöyü vurduDünya

 

Bodrum'da doktora şiddet uygulayan kişi tutuklandıBodrum'da doktora şiddet uygulayan kişi tutuklandıGündem

 

Gündem
Milli boksör Hatice Akbaş Paris'te çeyrek finale yükseldi
Milli boksör Hatice Akbaş Paris'te çeyrek finale yükseldi
Bodrum'da doktora şiddet uygulayan kişi tutuklandı
Bodrum'da doktora şiddet uygulayan kişi tutuklandı
CHP'li Bulut: Yolcu garantisi nedeniyle havalimanını kapatmak Adana’ya en büyük ihanettir
'Şakirpaşa Havalimanı’nı kapatmak Adana’ya yapılacak en büyük ihanettir'
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denize girmek yasaklandı
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denize girmek yasaklandı
Erdoğan: İlk fırsatta Papa'yı arayacağım, Olimpiyatlar'da yapılan ahlaksızlığı paylaşacağım
Erdoğan'dan Olimpiyat tepkisi: İlk fırsatta Papa'yı arayacağım
Erdoğan talimat vermişti: SGK borçlarında ilk haciz belediye başkanının hesaplarına geldi
SGK borçlarında ilk haciz belediye başkanının hesaplarına geldi