İzmir'de orman yangını: 11 ev tahliye edildi
İzmir'in Urla ilçesinde orman yangını çıktı. Rüzgarın etkili olduğu bölgede 11 ev boşaltıldı. Papaz Koyu'na yakın alandaki 7 karavan çekildi, çadırda kalanlar botlarla tahliye edildi.
İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yağcılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 12 helikopter, 36 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 dozer ve 8 yer ekibi yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.
Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki 11 ev tahliye edildi. Papaz Koyu'na yakın alandaki 7 karavan çekildi, çadırda kalanlar Sahil Güvenlik botlarıyla uzaklaştırıldı.