  3. İzmir'de orman yangını: Ekipler yangına müdahale ediyor
İzmir'de orman yangını: Ekipler yangına müdahale ediyor

İzmir Karaburun’daki ormanlık alanda sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Bölgeye gönderilen ekipler yangına müdahale etmeye devam ediyor.

İzmir'in Karaburun ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale sürüyor. Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Küçükbahçe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ekiplerin çalışması devam ediyor

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 1 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz, su ikmal aracı ve dozer sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları devam ediyor.

