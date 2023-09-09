İzmir'de orman yangını
İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
İzmir'in Gaziemir ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Sarnıç Göleti yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktı.
Bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 5 uçak, 8 helikopter, 21 arazöz, 8 su ikmal aracı ile 6 dozer yönlendirildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken bölgeye yakın noktadaki Adnan Menderes Havalimanı'nda hava trafiği bir süreliğine aksadı. Dumanın azalmasının ardından hava ulaşımı normale döndü.
Yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saat müdahalesi sonunda kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.