İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı
İzmir'in Torbalı ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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İzmir'in Torbalı ilçesinne bağlı Karakızlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 10 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi.
Orman Bölge Müdürlüğü, yangının saat 15.37'de çıktığını, ilk müdahalenin 15.44'te gerçekleştirildiğini bildirdi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.