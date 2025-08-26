  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Takip Et

İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

İzmir'in Seferihisar ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına karadan ve havadan yoğun müdahale ediliyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Takip Et

Seferihisar Barajı mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle yayıldı.

Ekiplerin müdahalesi devam ediyor

Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 uçak, 11 helikopter ile havadan, 21 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 2 iş makinesiyle de karadan müdahale başlatıldı. Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Devlet Bahçeli DEM Partili Belediye Başkanı ile bir araya geldiDevlet Bahçeli DEM Partili Belediye Başkanı ile bir araya geldiGündem

 

ABD'den vize ücretlerine yüzde 135 zamABD'den vize ücretlerine yüzde 135 zamDünya

 

Gündem
TOKİ, 81 ilde modern sığınaklar inşa edecek
TOKİ, 81 ilde modern sığınaklar inşa edecek
Taciz iddialarıyla gündeme gelen Mesut Süre sessizliğini bozdu!
Taciz iddialarıyla gündeme gelen Mesut Süre sessizliğini bozdu!
Bodrum'da 10 metre uzunluğunda tekne sulara gömüldü!
Bodrum'da 10 metre uzunluğunda tekne sulara gömüldü!
Dışişleri Bakanı Fidan, İrlanda-Türkiye Dostluk Grubu üyeleri ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Fidan, İrlanda-Türkiye Dostluk Grubu üyeleri ile bir araya geldi
Boğazda kaybolan Rus yüzücü hakkında yeni gelişme: Kayıtlar incelenecek
Boğazda kaybolan Rus yüzücü hakkında yeni gelişme: Kayıtlar incelenecek
İş insanı Halit Yukay’ın cansız bedeninin çıkarılma çalışmaları başladı!
İş insanı Halit Yukay’ın cansız bedeninin çıkarılma çalışmaları başladı!