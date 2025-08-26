İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
İzmir'in Seferihisar ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına karadan ve havadan yoğun müdahale ediliyor.
Seferihisar Barajı mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle yayıldı.
Ekiplerin müdahalesi devam ediyor
Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 uçak, 11 helikopter ile havadan, 21 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 2 iş makinesiyle de karadan müdahale başlatıldı. Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
