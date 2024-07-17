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İzmir'de orman yangını! Havdan ve karadan müdahale sürüyor

İzmir'in Selçuk ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Haber Merkezi
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İzmir'de orman yangını! Havdan ve karadan müdahale sürüyor
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İzmir'in Selçuk ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Belevi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 4 su ikmal aracı, dozer ile 4 yer ekibi sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

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