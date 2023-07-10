İzmir'de orman yangınları

İzmir'in Aliağa ve Menderes ilçelerinde çıkan orman yangınlarına müdahaleler sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Aliağa ilçesine bağlı Çaltıdere Mahallesi'nde saat 13.45'te orman yangını çıktı.

Menderes ilçesine bağlı Oğlananası Mahallesi'nde de saat 14.00'de orman yangını başladı.

Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler havadan ve karadan müdahale etti.

Her iki yangını söndürmek amacıyla 8 ilk müdahale ekibi, 26 hava aracı, 52 arazöz, 18 su ikmal aracı ve 10 dozerle çalışmalar yürütüyor.

Vali Köşger'den açıklama

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yaptığı açıklamada, ekiplerin kısa sürede yangına müdahaleye başladığını belirtti.

Müdahalenin sürdüğünü bildiren Köşger, şunları kaydetti:

"İki ayrı bölgede çıkan orman yangını devam ediyor. Aliağa’da yerleşim birimini tehdit ediyordu, oradaki tahliyeyi tamamladık. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tüm olanaklarıyla havadan ve karadan müdahale ediyor. Bunun yanında Büyükşehir Belediyesi, polis ve jandarma TOMA'larla, DSİ, Karayolları ve de diğer bölge müdürlükleri elindeki iş makinalarıyla da yangına müdahale ediliyor. Menderes'teki yangın şu an için yerleşim birimini tehdit etmiyor. Sanayi bölgesine yakın, oraya gelmesini engellemeye çalışıyoruz."

Muğla'daki yangın söndürüldü

Muğla'nın Ortaca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Eskiköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına havadan 9 helikopter, 6 uçak, karadan ise 25 arazöz, bir su tankeri, 2 dozer ve 207 yangın söndürme işçisiyle müdahale edildi.

Ekiplerin etkin mücadelesiyle yangın söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.