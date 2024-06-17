  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İzmir'de ormanlık alanda yangın: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Takip Et

İzmir'de ormanlık alanda yangın: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

İzmir'in Aliağa ilçesindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye, helikopter ve arazözler yangını kontrol altına almak için olay yerine sevk edildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İzmir'de ormanlık alanda yangın: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Takip Et

İzmir'de ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yaşanan yangına müdahale ediliyor. Aliağa ilçesi Yayakent Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 14.15 sıralarında yangın çıktı.

Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu 11 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter, 5 arazöz, 1 su ikmal aracı ile orman işçileri bölgeye sevk edildi. Yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor.

Los Angeles'ta çıkan orman yangınında 1200 kişi tahliye edildiLos Angeles'ta çıkan orman yangınında 1200 kişi tahliye edildiDünya

 

Anadolu Otoyolu'nda trafik yoğunluğu yaşanıyorAnadolu Otoyolu'nda trafik yoğunluğu yaşanıyorGündem

 