İzmir'de ormanlık alanda yangın: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
İzmir'in Aliağa ilçesindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye, helikopter ve arazözler yangını kontrol altına almak için olay yerine sevk edildi.
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İzmir'de ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yaşanan yangına müdahale ediliyor. Aliağa ilçesi Yayakent Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 14.15 sıralarında yangın çıktı.
Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu 11 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter, 5 arazöz, 1 su ikmal aracı ile orman işçileri bölgeye sevk edildi. Yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor.