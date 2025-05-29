İzmir'de ormanlık alanlara girişler yasaklandı

İzmir Valiliği’nde düzenlenen ‘Orman Yangınlarıyla Mücadele ve Alınan tedbirler Hakkında Bilgilendirme Toplantısı’na’ Vali Elban’ın yanı sıra İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu ve İzmir Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz katıldı.

Yangın sezonu için İzmir Valiliği koordinesinde yapılan hazırlıkları anlatan İzmir Valisi Elban, "Geçen yaz 513 yangınımız oldu. Bu yıl da henüz tam anlamıyla sezon başlamamış olsa bile 22 orman yangını çıktı. Geçen yıl yangın sezonu bittikten sonra öncelikle yanan alanların rehabilite ve ağaçlandırılması için çalışma başlattık. Sahadaki tüm paydaşların eğitimleri için çalışmalarımız oldu. Geçen yıllarda orman yangınlarının sebep ve önlemleri için tedbirleri tekrar gözden geçirip yeni düzenlemeler yaptık. 27 bin 341 köylümüze, 678 arıcı, avcı ve çobana, 8 bin 966 öğrencimize orman ve yangın eğitimleri verildi. 5 bin 538 kişiyi orman gönüllüsü yaptık. Sadece kendi personelimizle değil, bize destek olacak insanlarımızın emeğinden yararlanmayı da arzu ediyoruz. Yangına karadan ulaşmak çok önemli. Orman teşkilatımız tüm yolları ve bakımlarını bitirdi. Tüm ekipmanlar; yangın kuleleri başta olmak üzere tüm binalar sezona hazır hale getirildi. Araçların bakımları yapıldı ve faal hale getirildi. Araçlarımızın ve personelimizin hiçbir araç gereç eksiği kalmadı. 144 yangın havuzumuzun bakımı gözden geçirildi ve havuzlar dolduruldu" ifadelerini kullandı.

"Gerek fidan dikimi gerek tohum atarak ağaçlandırılmasını sağladık"

Hava ve kara araçlarında sayıyı artırdıklarını belirten Vali Elban, "Geçen yıl 52 arazözümüz vardı bu yıl 62’ye çıkardık. 227 yeni personel arkadaşımız teşkilatımıza katıldı. Hava araçları sayımız geçen yıla göre artırıldı. İlimizde 12 helikopterimiz yangına müdahale için hazır durumda. 4 yangın söndürme uçağımız da hazır. Hava araçları açısından çok yeterli ve güçlü durumdayız. Standart kapasitenin üzerinde hava araçlarına da sahibiz. Geçen yıl 513 orman yangında 4 bin 376 hektarlık alanımız yandı. Geçen yıl yanan tüm bu alanlarımı önce rehabilite ettikten sonra yangına daha dirençli gelmesi için ciddi manada çalışma yürütüldü. Geçen yıl yanan ormanlık alanlarımıza 3 milyon 700 bin adet fidan dikip 2 milyon 600 bin tohum ektik. Alanlarda ağaçlandırma faaliyetlerimizi neredeyse tamamlamış olduk. İlimizde son 20 yılda 25 bin 963 hektarlık alan yanmış. 110 bin 902 hektarlık alan ise ağaçlandırılmış. Yamanlar Dağı yangınında 2 bin 900 hektarlık alan etkilendi. Bu alanın 1586’sı ormanlık alandı. Bu alanının tamamına yakını gerek fidan dikimi gerek tohum atarak ağaçlandırılmasını sağladık. Sadece Çiğli yakınlarında ufak bir alana sonbaharda fidan dikimi yapacağız. Yanan tüm orman alanlarını ağaçladık" diye söyledi.

"İzmarit sebebiyle yangın çıktı"

Valilik tarafından alınan kararları da açıklayan İzmir Valisi, "Orman yangınlarına maksimum 11 dakika içinde müdahale edecek şekilde hazırlıklarımızı yaptık. Geçen yıl hızımızı 8 dakikaya kadar düşürmüştük. 1 Haziran - 31 Ekim tarihleri arasında ormanlık alanlara giriş yasaklandı. Ormanlık alan ve civarında ateş yakmak da yasak. Biçerdöverler yanlarında mutlaka tanker ve yangın söndürme tüpü olmak zorunda. Nadas yakımı zaten yasak. Kırsalda spiral kesim, kaynak yapımının da yasak. Geçen sene Yamanlar Dağı yangını defineciler sebebiyle çıkmıştı. Bu yıl Bornova’da yine bu sebepten bir yangın çıktı. Definecilik zaten yasak ama yine de bu konuda tedbirlerimizi aldık. Vatandaşlardan rica ediyorum. Hobi bahçeleri, yazlık evler, kırsalda konut yapımı nedeniyle kırsalda geçici bir süre olsa da yaşam başladı. Birçok faaliyet geçen seneki orman yangınlarımızın çıkmasına neden oldu. Bahçe sizin olabilir ama ateş yakılmaması çok önemli. Mangal küllerinin site dışına dökülmemesi çok önemli. Bu konuda da hassasiyet bekliyoruz. Dikkatsizlik, tedbirsizlik veya bir anlık ihmal çok büyük bir yangına sebep olacağını unutmamalıyız. Geçen yıl 10’un üzerinde Bornova-Manisa yolunun üzerinde izmarit sebebiyle yangın çıktı. İzmaritlerinizi lütfen yollara atmayınız" sözlerini ekledi.