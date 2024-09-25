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İzmir'de otomobil alt geçide düştü: Çok sayıda ölü var

İzmir'in Konak ilçesinde, hastanedeki yakınlarını ziyarete giden otomobil rampa inerken bariyeri aşıp 6 metreden köprülü kavşağın batı çıktısına düşünce araçtaki 5 kadından 3'ü öldü, 2'si ise yaralandı.

Haber Merkezi
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İzmir'de otomobil alt geçide düştü: Çok sayıda ölü var
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İzmir Eşrefpaşa'dan İkiçeşmelik yönüne giden sürücüsü henüz öğrenilemeyen 35 CBA 796 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 6 metre yükseklikten alt geçide düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

3 kişi yaşamını yitirdi

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ters dönen otomobildeki 3 kadının hayatını kaybettiği, 2 kadının ise yaralandığı belirlendi.

Hayati tehlikesi bulunan yaralılar, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yolun araç geçişine kapanması nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

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