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İzmir'de otomobil elektrikli motosiklete çarptı: 7 yaralı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobilin elektrikli motosiklete çarptığı kazada, 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
AA
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Ovakent Mahallesi yolunda E.K. (36) yönetimindeki 35 UJD 87 plakalı otomobil, aynı istikamette giden Suriye uyruklu A.M'nin (28) kullandığı elektrikli motosiklete çarptı. Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı.

Kazada otomobil sürücüsü E.K. ve araçta bulunan A.K. (30), İ.K. (3), S.K. (10) ile elektrikli motosikletteki A.M, B.F. (28) ve H.M. (2) yaralandı.

Hayati tehlikeleri bulunan ve hamile olduğu öğrenilen B.F. ile H.M, A.K, İ.K. ve S.K. buradaki müdahalenin ardından İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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