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İzmir'de özel bakım merkezinde yangın: 12 engelli hastaneye kaldırıldı

İzmir Gaziemir'de özel bakım merkezinde çıkan yangında dumandan etkilenen 12 engelli hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi
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İzmir'de özel bakım merkezinde yangın: 12 engelli hastaneye kaldırıldı
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Dokuz Eylül Mahallesi'ndeki özel bakım merkezinin 2. katındaki bir odada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Görevlilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Bakım merkezinde kalan 101 engelli, itfaiye ve AFAD ekiplerince bina dışına çıkarıldı.

Dumandan etkilenen ve ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılan 12 engellinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Yangın ise itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Bakım merkezinde kalan engelliler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince kentteki diğer bakım merkezlerine yerleştirildi.

Gaziemir Kaymakamı Kudret Kurnaz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Melih Keleş ve AK Parti Gaziemir İlçe Başkanı İsmail Yaşadı, özel bakım merkezine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

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