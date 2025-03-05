İzmir'de paranın geçmediği sosyal market hizmete açıldı

İzmir'de Menderes Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların temel gereksinimlerini karşılamak amacıyla tasarlanan sosyal marketi açtı.

Sosyal market nedir?

Sosyal market, ekonomik zorluklar çeken ve belirli sosyal kriterlere sahip bireylerin, temel ihtiyaçlarını ücretsiz veya çok düşük maliyetlerle temin edebileceği bir alışveriş alanı.

Menderes Belediyesi’nin yeni projesi de bu anlayışla hayata geçirildi. Sosyal market, bir puan sistemiyle çalışıyor. Vatandaşlar, belirli kriterlere göre aldıkları puanlarla, marketten gıda, temizlik malzemeleri, kişisel hijyen ürünleri, kıyafet ve ayakkabı gibi temel ihtiyaçlarını alabiliyorlar.

Ücretsiz halk çamaşırhanesi uygulaması

Bir diğer önemli proje ise ücretsiz halk çamaşırhanesi. İhtiyaç sahipleri burada, kıyafetlerini ücretsiz olarak yıkayıp kurutma imkanına sahip. Bu hizmet, temel hijyen ve temizlik ihtiyacını karşılamakta zorluk çeken bireyler için büyük bir kolaylık sağlıyor.

"Güçlüyüz, inanıyoruz, başaracağız”

İZ Gazete'nin aktardığına göre açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Menderes Belediyesi’nde yapılan çabayı herkesin gördüğünü söyledi, “Belediyeleri engellemeye çalışıyorlar. Sosyal marketler ihtiyacı olanın kıymetini bildiği yerler. Ülkemizde yoksullukla boğuşan insan sayısı sürekli artıyor. Tarım bölgesi Menderes’te üretici de sıkıntılı. Ticaret yapan insanlar işyerini kapatmak zorunda kalabiliyor. Bu nedenle dayanışma içinde olacağız” dedi.

Bu sosyal markete destek vereceğini açıklayan Tugay, “Ülkemiz için mücadele edeceğiz. Yorgun olabiliriz. Ama ne olursa olsun çok güçlüyüz. İnanıyoruz. Sizlerin desteğiyle bunu beraber başaracağız. Ben de elimden gelen tüm destekle bu güzel marketin yanında olacağım. Ama inşallah insanlarımızın böyle sosyal desteklere ihtiyacının olmadığı günleri göreceğiz. Bunun için mücadele ediyoruz” diye konuştu.

Paranın geçmediği market

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek ise “Sosyal market projemiz toplumumuzun en hassas noktalarına dokunan çözüm modeli olarak ortaya çıkıyor. Bu market, paranın geçmediği, tamamen puan bazlı çalışan, ihtiyaç sahipli vatandaşlarımızın ürünlerine adil bir şekilde kolaylıkla erişebileceği bir dayanışma merkezidir” dedi.