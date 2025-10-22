İzmir'de patlama: Bir ev yıkıldı, yaralılar hastaneye kaldırıldı

İzmir’in Bayraklı ilçesi Doğançay Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana gelen şiddetli patlama, bir evin tamamen çökmesine neden oldu. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Patlama sırasında evde bulunan 75 yaşındaki M.D. yaralandı ve ambulansla İzmir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Patlamanın etkisiyle evin çatısı çökerken, yanındaki iki mermer işletmesinde de hasar oluştu.