  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İzmir'de planlı su kesintileri süresi uzatıldı: Hangi ilçeler etkilenecek?
Takip Et

İzmir'de planlı su kesintileri süresi uzatıldı: Hangi ilçeler etkilenecek?

İzmir’de kuraklık nedeniyle iki günde bir yapılan planlı su kesintileri 31 Ekim’e kadar uzatıldı. İZSU, barajlardaki doluluk oranının kritik seviyelere indiğini açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İzmir'de planlı su kesintileri süresi uzatıldı: Hangi ilçeler etkilenecek?
Takip Et

İzmir'de kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle iki günde bir uygulanan planlı ve dönüşümlü su kesintileri 31 Ekim'e kadar uzatıldı.

Kentte kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle uygulanan su kesintileri uzatıldı. İki günde bir uygulanan planlı ve dönüşümlü su kesintilerinin 31 Ekim'e kadar devam edeceği İzmir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından açıklandı.

Kesintilerin yaşanacağı bölgeler

Kesintiler Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Gaziemir, Bornova, Buca, Karabağlar, Balçova, Konak, Narlıdere, Güzelbahçe ve Menderes olmak üzere 13 ilçede uygulanmaya devam edecek. Yeni planlamaya göre; birinci bölge olan Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Bornova, Gaziemir ve Menderes ilçesinde belirlenen mahallelerde 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 ve 31 Ekim'de, ikinci bölge olan Karabağlar, Konak, Bornova, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca ve Gaziemir ilçesinde belirlenen mahallelerde 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 ve 30 Ekim'de saat 23.00 ile 05.00 arasında planlı ve dönüşümlü su kesintileri uygulanacak.

Tahtalı Barajı’nda doluluk yüzde 2,72’ye düştü

Planlı su kesintilerine devam edilmesine rağmen İzmir’de barajlardaki su oranı, her geçen gün azalmaya devam ediyor. İZSU verilerine göre, kentin içme suyunun büyük bölümünün karşılandığı Tahtalı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 2,72'ye düştü. Ürkmez Barajı'nda su seviyesi yüzde 3,64, Balçova Barajı'nda yüzde 2,15, Güzelhisar Barajı'nda ise yüzde 47,8'e geriledi. Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nın doluluk oranı yüzde 0,13 olarak kaydedilirken, Gördes Barajı'nda hiç su kalmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paul Mashatile'yi kabul etti!Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paul Mashatile'yi kabul etti!Gündem

 

İçişleri Bakanlığı, 65 kaymakam adayı alacakİçişleri Bakanlığı, 65 kaymakam adayı alacakGündem

 

Gündem
AK Parti kurmayları DEM heyeti ile görüştü
AK Parti kurmayları DEM heyeti ile görüştü
MHP’nin ÖTV oranını yüzde 50'den 4'e düşürecek teklifi Meclis’e sunuldu!
MHP’nin ÖTV oranını yüzde 50'den 4'e düşürecek teklifi Meclis’e sunuldu!
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Melih Gökçek hakkında suç duyurusu
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Melih Gökçek hakkında suç duyurusu
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Masada kritik konular var
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Masada kritik konular var
İçişleri Bakanlığı’ndan "Hız toleransı kalkıyor" iddialarına açıklama
İçişleri Bakanlığı’ndan "Hız toleransı kalkıyor" iddialarına açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paul Mashatile'yi kabul etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paul Mashatile'yi kabul etti!