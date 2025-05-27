İzmir'de plastik sandalye fabrikasında yangın! Müdahale sürüyor
İzmir’de bir plastik sandalye fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etmeye devam ediyor.
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İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar’da İnönü Mahallesi’nde bulunan Giysan Sandalye fabrikasında bugün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangına İzmir ve Torbalı’dan itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekipler müdahaleyi sürdürüyor
Fabrikadan yükselen siyah dumanlar gökyüzünü sararken, itfaiye ekiplerinin alevleri kontrol altına almak için çalışmaları devam ediyor.
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