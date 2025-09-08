İzmir'de polis karakoluna düzenlenen saldırı anı kamerada!

Balçova ilçesinde bulunan Salih İşgören Polis Merkezi’ne yönelik bu sabah bir saldırı düzenlendi. 15 yaşında bir çocuk tarafından pompalı tüfekle yapıldığı belirtilen saldırıda, 1. sınıf emniyet müdürü ve 1 polis memuru şehit oldu, 6 kişi de yaralandı.

Saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı

Görüntülerde, saldırganın pompalı tüfekle koştuğu ve bir apartman boşluğuna girdiği görüldü. Öte yandan, saldırganın yaralı olarak gözaltına alındığı bildirildi.

Saldırganın "Allah -u ekber" diye bağırdığı görüldü

İzmir'de iki polisi şehit eden saldırganın yakalanmadan önce "Allah-u ekber" diye bağırdığı görüldü.