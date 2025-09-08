İzmir'de polis karakoluna saldırı gerçekleştiren saldırganın annesi, babası ve iki arkadaşı gözaltına alındı

İzmir’in Balçova ilçesinde bulunan Salih İşgören Polis Merkezi’ne silahlı saldırı düzenlendi. İki polis şehit olurken iki polis de yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve özel hareket ekibi sevk edildi.

Saldırganın 16 yaşında olduğu ve saldırıda pompalı tüfek kullanıldığı açıklandı. Saldırıda 1. Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit oldu. Polis memuru Ömer Amila’nın ağır, Murat Dağlı’nın ise hafif yaralandığı belirtildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 yaşındaki saldırganın yakalandığını ve soruşturma başlatıldığını duyurdu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İzmir’de polis karakoluna düzenlenen saldırıda şehit olan iki polise Allah’tan rahmet, yaralı polislere acil şifa diledi.

Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Tunç, “İzmir’in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi’ne yönelik düzenlenen silahlı saldırıyı lanetliyorum. Saldırıda şehit olan polislerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal adli soruşturma başlatılmış olup, 2 Cumhuriyet başsavcıvekili ve 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma tüm boyutlarıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir” dedi.

Beş kişi gözaltına alındı

Saldırganın babası N.B. ve annesi A.B.'nin ardından soruşturma kapsamında iki arkadaşı daha gözaltına alındı. Böylelikle gözaltı sayısı beşe çıktı.