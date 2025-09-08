İzmir'de polis merkezine saldırı! Saldırgan hastanede öldü
İzmir’in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi’ne silahlı saldırı düzenlendi. 1. Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit oldu, 6 kişi yaralandı. Yaralı olarak yakalanan 16 yaşındaki saldırgan, hastanede hayatını kaybetti. Öte yandan olayla ilgili soruşturma İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülüyor.
