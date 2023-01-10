İzmir'de sağanak yağış etkili oldu

Kentte akşam saatlerinde yoğunlaşan sağanak yağmur nedeniyle Konak, Balçova, Bornova ilçelerindeki bazı cadde ve sokaklarda yollarda su birikintileri oluştu, ana arterlerde ise trafikte aksamalar meydana geldi.

Bornova ilçesinde, Kemalpaşa Caddesi rögarların taşması nedeniyle su altında kaldı. Caddede seyir halindeki birçok araç yolda kaldı. Belediye ekipleri, su birikintilerini vidanjör yardımıyla müdahale ederek tahliye etti.

Bazı vatandaşlar, yolda kalan araçlarını kendi imkanlarıyla çıkarırken, büyük araçların yardımına belediye ekipleri yetişti, kepçe yardımıyla araçlar kartarıldı. Sağanak yağışın aralıklarla yarın öğleye kadar devam edeceği öğrenildi.

Konak ilçesinde yıkım çalışmaları devam eden bir kamu binasının arka girişindeki duvar çöktü. Olayda bir iş makinesi molozların altında kaldı, bir iş hanının girişinde hasar oluştu.

Bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede dedektör köpek yardımıyla yaptığı aramada, ölen veya yaralanan olmadığını belirledi.