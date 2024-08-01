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İzmir'de sanayi sitesinde yangın: 3 fabrika zarar gördü

İzmir'in Bornova ilçesinde, sanayi sitesinde çıkan yangında 3 fabrika zarar görürken bazı araçlar kullanılamaz hale geldi.

Haber Merkezi
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İzmir'de sanayi sitesinde yangın: 3 fabrika zarar gördü
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İzmir'in Bornova ilçesinde, sanayi sitesinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken zarar büyük oldu.

Yangında 3 fabrikanın ve 5 aracın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Dökümcüler Sanayi Sitesi'nde, çeşitli işletmelere ait paletlerin toplandığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce kontrol altına alınan yangında herhangi bir yaralanma meydana gelmezken 3 fabrikanın ve 5 aracın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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