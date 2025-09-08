İzmir’de şehit düşen Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir'in Bursa’daki babaevine bayrak asıldı
İzmir Balçova’daki polis merkezine yapılan silahlı saldırıda şehit düşen 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir’in, Bursa’daki ailesinin evine Türk bayrağı asıldı.
İzmir'in Balçova ilçesinde, polis merkezine düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir'in, Bursa'da ailesinin evinin bulunduğu binaya Türk bayrağı asıldı.
Eve ve sokağa Türk bayrağı asıldı
Şehadet haberinin duyulmasının ardından Aydemir'in ailesinin yakınları ve mahalle sakinleri, İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi'ndeki evin önünde toplandı. Eve ve sokağa Türk bayrağı asıldı. Şehit için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.