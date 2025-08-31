  1. Ekonomim
İzmir'de sekiz ilçede 32 saatlik su kesintisi uygulanmaya başlandı

İzmir’de isale hattındaki arıza nedeniyle sekiz ilçede 32 saatlik su kesintisi uygulanmaya başlandı. İZSU, arızanın ardından suyun hanelere ulaşmasında gecikmeler yaşanabileceği uyarısında bulundu.

İzmir'de isale hattındaki arıza nedeniyle sekiz ilçede zorunlu su kesintisi uygulanıyor.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) internet sitesinde yer alan açıklamada, Menemen ilçesindeki Yahşelli Mahallesi'nden gelen isale hattında arıza meydana geldiği ve bu nedenle su kesintisi yapılacağı belirtildi.

Kesinti kapsamında Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova ve Gaziemir ilçelerinin tamamına, Karabağlar, Menemen ve Konak'ın ise bazı mahallelerine 30 Ağustos saat 21:00 ile 1 Eylül saat 05:00 arasında toplam 32 saat su verilmeyecek.

Açıklamada, onarımın tamamlanmasının ardından arızanın büyüklüğüne göre depo seviyelerinin ve su isale hatlarındaki basıncın istenilen düzeye gelmesinde gecikmeler yaşanabileceği, kullanım yoğunluğu sebebiyle suyun hanelere ve iş yerlerine ulaşmasının arızanın bitiş saatinin ardından farklılık gösterebileceği ifade edildi.

