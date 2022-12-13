İzmir'de şiddetli sağanak su baskınlarına neden oldu

İzmir'de öğleden sonra etkisini artıran sağanak nedeniyle Konak ve Balçova ilçelerindeki bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.

Yağmurlu günlerde su baskınlarının yaşandığı Kemeraltı Çarşısı'ndaki bazı sokaklar giderlerin tıkanması nedeniyle yine su altında kaldı. Çarşı içinde Hisar Camisi çevresindeki sokaklarda yaşanan taşkında bazı pasaj ve iş yerlerine dolan su, belediye ekipleri ve esnaf tarafından tahliye edilmeye çalışıldı.

Yağış nedeniyle Mithatpaşa Caddesi'nde yollarda su birikintileri oluştu. Balçova'da ise evlerden gelen su baskını ihbarlarına ekipler müdahalede bulundu. Burada bazı araçların suyun içinde kaldığı görüldü. Bahçelerarası bölgesinde ise suyun içinde kalan otomobildeki 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sağanak nedeniyle yollarda oluşan su birikintileri, ana arterlerde trafikte aksamalara neden oldu.