  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İzmir'de sokak röportajındaki sözleri nedeniyle dava açılan Dilruba Kayserilioğlu hakkında beraat kararı
Takip Et

İzmir'de sokak röportajındaki sözleri nedeniyle dava açılan Dilruba Kayserilioğlu hakkında beraat kararı

Geçen yıl bir sokak röportajında söyledikleri nedeniyle tutuklanan ve cumhurbaşkanına hakaretten 11 ay 20 gün hapis cezası verilen Dilruba Kayserilioğlu hakkında verilen karar, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tarafından kaldırıldı. Daire, Kayserilioğlu’nun beraatına hükmetti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İzmir'de sokak röportajındaki sözleri nedeniyle dava açılan Dilruba Kayserilioğlu hakkında beraat kararı
Takip Et

Dilruba Kayserilioğlu, İzmir'deki bir sokak röportajında Instagram’a erişim engeli getirilmesine dair sözleri nedeniyle gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.

Hakkında açılan davada, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasından beraat etmiş, “halkın bir kesimini alenen aşağılama” suçlamasından ise 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Hükmün açıklanması geri bırakılan Kayserilioğlu tahliye edilmişti.

Beraat kararını İsmail Saymaz duyurdu

Kayserilioğlu hakkında verilen karar, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tarafından kaldırıldı. Daire, Kayserilioğlu’nun beraatine hükmetti.

Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Geçen yıl bir sokak röportajında söylediklerinden ötürü tutuklanan ve cumhurbaşkanına hakaretten 11 ay 20 gün hapis cezası verilen Dilruba Kayserilioğlu hakkındaki karar İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tarafından kaldırıldı. Daire, Kayserilioğlu’nun beratine hükmetti” bilgisini paylaştı.

CHP'li Yankı Bağcıoğlu hakkında açılan davada karar açıklandıCHP'li Yankı Bağcıoğlu hakkında açılan davada karar açıklandıGündem
CHP Bayrampaşa İlçe Başkanı Ali Can Çam: 30 yıl sonra kazandığımız belediyeyi AK Parti'ye teslim etmeyeceğizCHP Bayrampaşa İlçe Başkanı Ali Can Çam: 30 yıl sonra kazandığımız belediyeyi AK Parti'ye teslim etmeyeceğizGündem
Kurultay davasının ertelenmesi ne anlama geliyor, CHP ne yapacak?Kurultay davasının ertelenmesi ne anlama geliyor, CHP ne yapacak?Gündem
Gündem
Gürsel Tekin: Yapmayın, etmeyin, günahtır, ayıptır. İnsanlıktan hiç mi nasibinizi alamadınız?
Gürsel Tekin: 'İnsanlıktan hiç mi nasibinizi alamadınız?'
Barajlar alarm veriyor, tehlike kapıda: İstanbul'u besleyen barajlar çekildi
Barajlar alarm veriyor, tehlike kapıda: İstanbul'u besleyen barajlar çekildi
Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Merve Göntem adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Merve Göntem adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
İmamoğlu, yapay zeka ile seslendi: 12 metrekarede öyle özgürüm ki, o sarayında çatlasın
İmamoğlu, yapay zeka ile seslendi: 12 metrekarede öyle özgürüm ki, o sarayında çatlasın
İzmir'de polis merkezine silahlı saldırı düzenleyen saldırganın ifadesine ulaşıldı
İzmir'de polis merkezine silahlı saldırı düzenleyen saldırganın ifadesine ulaşıldı
İGA’dan apron bölgesinde köpeğin sürüklenmesi olayıyla ilgili açıklama
İGA’dan apron bölgesinde köpeğin sürüklenmesi olayıyla ilgili açıklama