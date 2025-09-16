İzmir'de sokak röportajındaki sözleri nedeniyle dava açılan Dilruba Kayserilioğlu hakkında beraat kararı

Dilruba Kayserilioğlu, İzmir'deki bir sokak röportajında Instagram’a erişim engeli getirilmesine dair sözleri nedeniyle gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.

Hakkında açılan davada, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasından beraat etmiş, “halkın bir kesimini alenen aşağılama” suçlamasından ise 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Hükmün açıklanması geri bırakılan Kayserilioğlu tahliye edilmişti.

Beraat kararını İsmail Saymaz duyurdu

Kayserilioğlu hakkında verilen karar, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tarafından kaldırıldı. Daire, Kayserilioğlu’nun beraatine hükmetti.

Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Geçen yıl bir sokak röportajında söylediklerinden ötürü tutuklanan ve cumhurbaşkanına hakaretten 11 ay 20 gün hapis cezası verilen Dilruba Kayserilioğlu hakkındaki karar İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tarafından kaldırıldı. Daire, Kayserilioğlu’nun beratine hükmetti” bilgisini paylaştı.