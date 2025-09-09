İzmir’de su kesintileri artık iki günde bir uygulanacak

İzmir’de kuraklık nedeniyle uygulanan planlı su kesintilerinde yeni düzenlemeye gidildi. Daha önce üç günde bir dönüşümlü olarak gerçekleştirilen kesintiler, 9 Eylül 2025 tarihinden itibaren iki günde bir olacak şekilde uygulanacak.

İZSU’dan yapılan açıklamada, güncel su tüketim verilerinin göz önünde bulundurulduğu ve kesinti programının yeniden düzenlendiği belirtildi.

Buna göre, su kesintileri mevcut uygulamada olduğu gibi 23:00-05:00 saatleri arasında devam edecek.

Yeni planda iki bölge tanımlandı. 1. bölgede Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Bayraklı ve Gaziemir yer alırken; 2. bölgede Konak, Karabağlar, Buca, Balçova, Narlıdere ve Güzelbahçe ilçeleri bulunuyor.