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İzmir'de su krizi: 8 ilçede daha su kesintisi yapılacak

İzmir’in 8 ilçesinde, ana boru hattındaki arıza, elektrik kesintisi ve su depolarındaki seviye düşüklüğü nedeniyle 2 ile 8 saat arasında su kesintisi uygulanacağı açıklandı.

Haber Merkezi
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İzmir'de su krizi: 8 ilçede daha su kesintisi yapılacak
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İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından yapılan açıklamada, ana boru hattındaki arıza, elektrik kesintisi ve su depolarındaki seviye düşüklüğü nedeniyle bu akşam 8 ilçede 2 ila 8 saat arasında su kesintisi yaşanacağı duyuruldu.

Su kesintilerinden etkilenen yerler şu şekilde;

Açıklamada, Balçova ilçesinde Çetin Emeç Mahallesi, Bergama ilçesinde Atmaca, Barbaros, Selçuk, Ulucami, Zafer mahalleleri, Buca ilçesinde Zafer Mahallesi, Çiğli ilçesinde Ahmet Efendi, Ataşehir, Aydınlıkevler, Balatçık, Çağdaş, Güzeltepe, Köyiçi, Küçük Çiğli, Maltepe, Yenimahalle Yakakent mahalleleri, Güzelbahçe ilçesinde Atatürk, Çamlı, Çelebi, Kahramandere, Mustafa Kemal Paşa, Siteler, Yelki mahalleleri, Karabağlar ilçesinde Esentepe, Fahrettin Altay, General Kazım Özalp, Muammer Akar, Poligon, Üçkuyular mahalleleri, Karşıyaka ilçesinde Aksoy, Alaybey, Atakent, Bahariye, Bahçelievler, Bahriye Üçok, Bostanlı, Cumhuriyet, Dedebaşı, Demirköprü, Donanmacı, Fikri Altay, Goncalar, İmbatlı, İnönü, Mavişehir, Mustafa Kemal, Nergiz, Şemikler, Tersane, Tuna, Yalı mahalleleri ile Kemalpaşa ilçesinde Ulucak Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'nin su kesintilerinden etkileneceği aktarıldı.

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