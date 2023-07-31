İzmir'de toplu ulaşım zamlandı mı?
Akaryakıt fiyatlarındaki artışa bağlı olarak, İzmir'de toplu ulaşıma zam geldi.
UKOME toplantısında karar çıktı. Ulaşıma yüzde 48 artış yapıldı.
Peki toplu ulaşım ücretleri ne kadar oldu?
* Tam ilk biniş fiyatı, 8,78 liradan 13 liraya çıktı.
* Tam binişlerde 1. aktarma 6,5 lira, 3. ve sonraki aktarmalar 3,26 liraya yükseltildi.
* Öğrenci 3 liradan 5,14 liraya çıktı.
* 60 yaş biniş 11,50 lira, 1. aktarma 5,76 lira, 2. aktarma 2.88 lira oldu.
Halk taşıtlarda biniş 6,5 liraya çıktı. Öğrenci 2,5 lira, 1. aktarma 3,25, ikinci aktarma 1,63 liraya yükseltildi.
Minibüslerde indi bindi 15 lira, mesafeye göre yolcu taşıma ücreti 19, 22, 25 liraşa çıktı.