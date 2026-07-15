İzmir'de yangın ormana sıçradı: Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

İzmir'in Buca ilçesinde otluk alandan ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Gökdere mevkisinde, İzmir Çevre Yolu kenarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın bir süre sonra bölgedeki ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangın söndürme uçak ve helikopterleri ile İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlerin bölgedeki bir fabrikaya sıçradığı, fabrikadaki yangının ekiplerin çalışmalarıyla kontrol altına alındığı öğrenildi. Çevre yolunda araç trafiği kontrollü olarak sağlanıyor. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.