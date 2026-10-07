İzmir'de YENİ Parti'nin düzenlediği Cemil Tugay eylemi başladı
İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay'ın bugün AK Parti'ye katılması sonrası YENİ Parti'nin düzenlediği eylem başladı.
YENİ Parti, İzmir'de düzenlediği Cemil Tugay eyleminin başlamasının ardından Cumhuriyet Meydanı çevresi TOMA ve polis araçları toplandı.
Valilik yasaklamıştı
Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağının kesinleşmesinin ardından YENİ Parti Konak Meydanı’ndaki İlk Kurşun Anıtı önünden Egemenlik Evi’ne kadar yürüme eylemi yapmak istemiş, Valilik eylemi yasaklamıştı.
YENİ Parti Valilik yasağının ardından eylemin güzargahını değiştirmiş Cumhuriyet Meydanı’nda başlayarak Gündoğdu Meydanı’na kadar yürüme kararı almıştı. Emniyet güçleri ise Cumhuriyet Meydanı'nı bariyerlerle kapatmıştı.