İzmir Büyükşehir Belediyesi soruşturması: Eski belediye bürokratları gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “nitelikli dolandırıcılık” ve “güveni kötüye kullanma” suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, soruşturma kapsamında Güzelbahçe, Seferihisar, Karşıyaka ve Menemen ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İZBETON’un eski genel müdür yardımcısı, İZDOĞA A.Ş.’nin eski yönetim kurulu başkanı ve eski genel müdürü ile Kırveli Makine Mühendislik A.Ş. yönetim kurulu başkanı ve temsilcisi gözaltına alındı.

Dosya kapsamında halihazırda tutuklu bulunan İZBETON eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya hakkında da gözaltı işlemi uygulandığı bildirildi.

Eski yöneticiler gözaltında

Teftiş Kurulu raporları soruşturmanın, İzmir Büyükşehir Belediyesi iç denetim birimi tarafından hazırlanan teftiş kurulu raporları ve Sayıştay raporlarına yansıyan usulsüz işlemler üzerine derinleştirildiği öğrenildi.

Gözaltına alınan isimler arasında eski Belediye Başkanı Tunç Soyer’in danışmanlarından Güven Eken ve eski genel müdür Özkan Baturu’nun da bulunduğu belirtildi. Suçlamaları kabul etmemişlerdi Daha önce savcılık tarafından ifadeleri alınmak üzere çağrılan şüphelilerin, yöneltilen suçlamaları reddettikleri bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.