İzmir'deki 'elektrik akımı' davasında karar çıktı

İzmir'in Konak ilçesinde İnanç Öktemay (44) ile Özge Ceren Deniz'in (23) sağanakta ve sokak ortasında elektrik akımına kapılarak ölümüne ilişkin davanın karar duruşması gerçekleştirildi.

30 kişi, 4-10 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı.

Tutuklu sanıkların savunmaları

Duruşmada tutuklu sanıklara söz verildi. Beraat talebinde bulunan tutuklu sanık İZSU teknik amiri Mehmet Zeki Aytulun, “454 gündür cezaevindeyim ve her gün kendime bu olayın neresinde olduğumu soruyorum. Eğer suçum varsa en ağır cezayı bana verin ama suçum yok" dedi.

Tutuklu sanık Arif Kapuş da "Bu davada benim gibi yönetici, işverenler mevcut. Şu an tutuksuz yargılanmaktadır. Ben kaçacak değilim. Kaza olduğunda adımın İZSU tarafından savcılığa verildiğini biliyordum, gözaltına alınmayı bekliyordum. Kendi rızamla teslim oldum. Sahte belgeler ile davanın gidişine yön vermiş, benimle bu davada bulunan ancak tutuksuz yargılanan isimlerin olması son derece düşündürücüdür. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" dedi

Tutuklu sanıklardan Gediz Arıza Onarım Personeli Fırat Akbay, yaptığı yanlış bir şey olmadığını savundu. Akbay, “Gördüğüm arızayı bildirip gereğini yaptım. Bugün aynı arızayla karşılaşsam yine aynı şeyi yapardım. Yaptığımın doğru olduğunu ve eksik olmadığını biliyorum. Alnım açık. Yarın olsa yarın da aynısını yaparım ve yaptığımla da gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

İzmir’in Konak ilçesinde sağanak yağıştan kaçmaya çalışırken elektrik akımına kapılan iki kişi 12 Temmuz’da hayatını kaybetti. Kentteki şiddetli yağmurdan kaçmaya çalışan 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz, Başar Sokak’taki su birikintisine bastıktan sonra elektrik akımına kapılıp yere düştü. Deniz’e yardım etmek isteyen 44 yaşındaki İnanç Öktemay da akıma kapılarak düştü. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, dakikalarca akıma kapılan Deniz ve Öktemay’a kalp masajı yaptı.

Daha sonra 112 Acil Sağlık ekiplerince Alsancak Devlet Hastanesi ile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Deniz ve Öktemay kurtarılamamıştı.