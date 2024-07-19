İzmir'deki elektrik faciasında 14 kişi tutuklandı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir’de yağmur sırasında elektrik akımına kapılarak 2 kişinin hayatını kaybetmesi ile ilgili 27 şüpheliden 14’ünün tutuklandığını bildirdi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, elektrik kaçağı faciasına ilişkin gözaltında bulunan 27 kişiden 14'ünün tutuklandığını duyurdu.
Bakan Tunç'un konuya ilişkin paylaşımında şunları kaydetti: “İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağıştan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında;
-Gözaltına alınan 27 şüpheli adliyeye sevk edilmiş,
-14 şüpheli hakkında tutuklama kararı,
-7 şüpheli hakkında ev hapsi,
-6 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.”